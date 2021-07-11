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خلافا لأقوال بينيت: صناديق المرضى لم تتلق تعليمات بمنح تطعيمات

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 16:37

خلافا لأقوال بينيت: صناديق المرضى لم تتلق تعليمات بمنح تطعيمات
بينيت خلال اجتماع الحكومة، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال مسؤول في أحد صناديق المرضى اليوم، الأحد، إنه لن يتم فتح أدوار لإعطاء تطعيمات جديدة مضادة لفيروس كورونا حاليا، رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، طالب الجمهور، صباح اليوم، بالتوجه لتلقي التطعيم.

ونقل موقع "واينت" عن المسؤول في صندوق مرضى قوله إنه "إذا تلقينا أمرا آخر فإننا سنفتح الأدوار، لكن لا توجد الآن أي تعليمات كهذه".

وأعلن بينيت، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن إسرائيل اتفقت، أمس، مع شركة "فايزر" على تبكير وصول شحنة اللقاحات المقبلة ضد فيروس كورونا إلى الأول من آب/أغسطس المقبل. لكن تبين أن هذه الشحنة ستشمل 200 ألف جرعة فقط، وباقي اللقاحات ستصل في أيول/سبتمبر.

كذلك أعلن وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، عن أنه سيبدأ اليوم منح جرعة التطعيم الثالثة للأشخاص الذي زرعت أعضاء في أجسادهم. إلا أن المسؤول في صندوق المرضى قال إنه "لا يوجد أي احتمال أن نبدأ اليوم بمنح هذه الجرعة. فهذا يستدعي استعدادا محوسبا قبل إعطاء جرعة التطعيم الثالثة. ويبدو أن الوزير جرى نحو وسائل الإعلام قبل أن نعلم التفاصيل".

وأضاف المسؤول نفسه أن صناديق المرضى لا تعلم بشأن منح البالغين بجرعة من لقاح شركة "موديرنا".

وكان بينيت قد قال خلال اجتماع الحكومة إن الاتفاق مع "فايزر" سيضمن "احتياطي لقاحات متواصل لإسرائيل. وبودي التشديد على وجود تطعيمات للجميع. الجرعة الأولى متوفرة الآن في المخزون وجرعة ثانية ستصل مطلع آب/أغسطس. ولذلك، فإن الذي لم يتلقوا التطعيم، وخاصة الشبان ولكن الكبار أيضا، عليهم التوجه اليوم لتلقي التطعيم. وأي شخص يتلقى التطعيم يحافظ على نفسه وكذلك على الجد والجدة ويسمح لدولة إسرائيل بمواصلة العمل دون إغلاقات وما إلى ذلك".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#نفتالي بينيت
#صناديق المرضى

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