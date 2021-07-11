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عبّاس يهاتف هرتسوغ

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 22:45

عبّاس يهاتف هرتسوغ
يتسحاق هرتسوغ (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أكد في اتصال هاتفي مع هرتسوغ على"ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس".

وشدد عباس على "ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل".

وذكر بيان صدر عن هرتسوغ أنه شكر عباس على "مباركته وأشار... إلى أنه ’ينوي الاستمرار في التواصل معه كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون’".

وأضاف: "كل هذا للمساعدة في تعزيز العلاقات والأمل في السلام بين الشعبين اللذين يعيشان بجوار بعضهما؛ جنبًا إلى جنب".

يأتي ذلك فيما أعدت السلطة الفلسطينية وثيقة تشمل مطالب من إسرائيل، ستقدمها إلى الإدارة الأميركية، من أجل العودة إلى محادثات إسرائيلية – فلسطينية تحت رعاية أميركية، بحسب ما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، الأحد. ولا تتحدث الوثيقة عن حل دائم للصراع ولا تذكر قطاع غزة المحاصر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#هرتسوغ
#محمود عباس
#الاحتلال الإسرائيلي

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