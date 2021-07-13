الصحة الإسرائيلية ستوصي بتقصير الحجر الصحي إلى 7 أيام

يتوقع أن توصي وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، الذي سينعقد مساء اليوم، الثلاثاء، بتقصير مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام، كما ستوصي الوزارة بالعودة إلى "الشارة الخضراء" ولكن بشكل مخفف.

وتأتي التوصية بشأن تقصير مدة الحجر الصحي في أعقاب اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، والمسؤولين في الوزارة. وفي حال تبنى "كابينيت كورونا" التوصية، فإنه يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فورا، شريطة أن تكون نتيجة فحص سلبية لكورونا للشخص الملزم بالحجر الصحي.

وسيناقش "كابينيت كورونا" موضوع "الشارة الخضراء"، ويتوقع أن توصي وزارة الصحة بأن تكون مخففة، بحيث يتم إجراء فحوصات لكورونا للذين لم يتلقوا التطعيم تمهيدا لدخولهم إلى مناسبات بمشاركة عدد كبير من الاشخاص، مثل الأعراس وحفل ثقافي ومباريات رياضية.

وكانت وزارة الصحة أفادت، اليوم، بتشخيص 730 مريضا بكورونا، أمس، إثر إجراء 55,109 فحوص، وبذلك ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس إلى 1.33%. وهذا أكبر عدد إصابات منذ نيسان/أبريل الماضي.

وأضافت معطيات الوزارة أنه يرقد في المستشفيات 79 مريضا بكورونا، بينهم 45 مريضا بحالة خطيرة و10 بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 6439 مريضا بكورونا منذ بداية الجائحة. كذلك ارتفع معامل تناقل العدوى R إلى 1.29.