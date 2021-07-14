الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب

افتتحت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود الخاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.

وتقع السفارة في مبنى البورصة في مدينة رمات غان، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي في نهاية شهر حزيران/يوليو الماضي.

وقال السفير الإماراتي لدى تل أبيب في كلمته "قبل 10 أشهر وقع بلدينا على اتفاقية أبراهام، هذه السفارة لن تكون فقط مقرا للدبلوماسيين، بل كأساس لمهمتنا، لبناء العلاقات بيننا وتعزيز الشراكة والحوار ".

وأضاف أنه "منذ تطبيع العلاقات، شهدنا لأول مرة مناقشات وفرصا تجارية واستثمارية وتعاونا بين الأكاديميات والمستشفيات".

وتابع السفير الإماراتي "شعوب المنطقة تريد شرق أوسط مستقر ومزدهر. حان الوقت لمقاربات جديدة والتفكير في طريقة جديدة وأفضل لمستقبل المنطقة. ونأمل أن يكون افتتاح السفارة معلما هاما في العلاقات بين الدول".

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي في كلمته إن "افتتاح السفارة ليس فقط خطوة مهمة للعلاقات الإسرائيلية الإماراتية، ولكنه خطوة للشرق الأوسط بأكمله".

وأشار هرتسوغ إلى أن "رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة".

وفي 30 حزيران الماضي، افتتح، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي استضاف مراسم التطبيع مع إسرائيل في واشنطن.