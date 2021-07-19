وزير الخارجية الإسرائيلي: سأزور المغرب قريبا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الإثنين، أنه سيزور المغرب، قريبا، على أن يقوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة إسرائيل، لاحقا.

وكتب لبيد في تغريدة على "تويتر"، "في نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، على أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب، في إطار تجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة".

وأضاف "تأتي الزيارة بعد افتتاح الرحلات المباشرة إلى المغرب نهاية الشهر الجاري، هذا حدث تاريخي، أود أن أشكر ملك المغرب، محمد السادس، على دوره في تعزيز الزيارة وتجديد العلاقات".

وتابع لبيد "ستكون هذه الزيارة نقطة الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي الشامل، بين البلدين". وأضاف "بعد زيارتي للمغرب، سيأتي الوزير بوريطة لزيارة إسرائيل لفتح مكتب تمثيلي هنا".

وكان لبيد قد أعلن عن زيارته إلى المغرب، في وقت سابق، اليوم، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "يش عتيد"، وقال لبيد: "إنه اتفق مع وزير الخارجية المغربي أنه سيقوم بأول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي في المغرب".

وعلى صعيد آخر، قال لبيد، خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه ("يش عتيد")، إنه "ليس هناك أي تغيير في الوضع الراهن (الـ"ستاتيكو") في ما يتعلق بالحرم القدسي". وأضاف أنه تحدث إلى المسؤولين في الأردن، وأبلغهم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستحافظ على الـ"ستاتيكو" الذي اتبعته الحكومات الإسرائيلية السابقة، والذي ينص على أن لليهود الحق في زيارة المسجد الأقصى، وحرية العبادة في الأقصى للمسلمين.

وكانت المغرب وإسرائيل، قد أعلنتا نهاية العام الماضي استئناف العلاقات بين الحانبين بعد أن كانت قد توقفت عام 2000.