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الصحّة الإسرائيليّة: 21 وفاة ونحو 11 ألف إصابة بكورونا الأربعاء والخميس

تاريخ النشر: 16/09/2021 - 21:54

الصحّة الإسرائيليّة: 21 وفاة ونحو 11 ألف إصابة بكورونا الأربعاء والخميس
داخل مشفى "شعاريه تسيدك" بالقدس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 21 شخصا جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ صباح يوم الأربعاء، فيما أُصيب نحو 11 ألف شخص بالفيروس، يومي الأربعاء والخميس، بحسب ما أوضحت معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس.

وأوضحت المعطيات أنّ معامل الإصابة مستمرّ في الارتفاع، إذ إن معدل الإصابة الذي كان يبلغ 0.83 قبل أسبوع، قد ارتفع إلى 1.14 أمس الأربعاء.

وأشارت المعطيات إلى أنّ 10 آلاف و997 شخصا قد أُصيبوا بالفيروس في اليومين الأخيرين، وهم عبارة عن 8 آلاف و586 الأربعاء، بالإضافة إلى ألفين و411 إصابة بالفيروس، سُجِّلت منذ منتصف ليل الأربعاء، وحتّى مساء الخميس.

وجاءت الإصابات المُسجّلة خلال اليومين، بعد إجراء نحو 156 ألف فحص للكشف عن الفيروس الأربعاء، بنسبة حالات موجبة وصلت إلى 6%، في حين أُجري 43 ألف فحص للكشف عن الفيروس، الخميس.

(توضيحية- أ ب)

وبحسب معطيات الوزارة، يخضع للعلاج في المشافي، ألف و48 مصابا بكورونا، 654 منهم في حالة خطيرة، فيما تمّ توصيل 186 حالة بأجهزة التنفس الاصطناعيّ.

ومنذ بدء تفشي الجائحة، وصلت حصيلة الوفيات تأثّرا بالفيروس في إسرائيل، إلى 7 آلاف و465، بعد تسجيل الوفيات الـ21 منذ صباح الأربعاء، وحتّى مساء الخميس.

وأوضحت المعطيات أنّ 428 شخصا من المصابين بحالة خطيرة في المشافي، لم يتلقّوا تطعيما بلقاح مضادّ للفيروس على الإطلاق، بينما تمّ تطعيم 150 شخصا، لم يستكملوا بعد الجرعة المُعزِّزة، في حين تم تطعيم 55 شخصا بجرعات اللقاح الثلاث.

وكشفت أنه من بين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين تعدّ حالاتهم خطيرة؛ 225 لم يتم تطعيمهم أبدا، و102 تم تطعيمهم بدون جرعة معززة، و47 تم تطعيمهم بثلاث جرعات من اللقاح.

وحاليًّا، يوجد في إسرائيل أكثر من 83 ألف و500 إصابة نشطة بفيروس كورونا.

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#مستجدات كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات

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