الصحة الإسرائيلية: 3171 إصابة جديدة بكورونا ونسبة الفحوصات الموجبة 6.33%

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بإصابة 3171 شخصا بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 51,974 فحصا وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 6.33%.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 83,497، ويرقد 1097 في المستشفيات، وحالة 658 بينهم خطيرة، ويخضع 182 مريضا لتنفس اصطناعي. كذلك وصفت الوزارة حالة 233 مريضا بأنها حرجة.

ولم تسجل وفيات بين مرضى كورونا منذ مساء أمس، لتبقى حصيلة الوفيات 7465 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 2,984,903 مواطنا الجرعة الثالثة من التطعيم باللقاح المضاد لكورونا. وتلقى 5,566,427 مواطنا الجرعة الثانية، فيما تلقى 6,065,358 مواطنا الجرعة الأولى من التطعيم.

أظهر بحث إسرائيلي أن الجرعة المعززة للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أي الجرعة الثالثة، ترفع بشكل كبير نجاعة الحماية من تناقل العدوى ومنع مرض صعب. ونُشرت هذه الدراسة في المجلة الطبية The New England Journal (NEJM)، أمس الخميس.

دلّ تحليل المعطيات في البحث على أن نسبة نجاعة الحماية من تناقل العدوى ارتفعت 11.4 مرة بعد 12 يوما من تلقي الجرعة الثالثة، فيما نسبة نجاعتها في حماية انتشار خطير للفيروس أكثر بـ15.5 مرة قياسا بالذين تلقوا الجرعتين في هذه الفئة العمرية.

وأفادت الدراسة بأن 4439 شخصا تلقوا الجرعتين أصيبوا بالعدوى، و294 حالة بينهم كانت خطيرة، بينما اصيب بالعدوى 934 شخصا تلقوا الجرعة المعززة و29 بينهم كانت حالتهم خطيرة.