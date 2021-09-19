محادثة بين شكري ولبيد لتعزيز التعاوُن في القضايا المشتركة

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس السبت، اتصالا هاتفيا، بحثا خلاله قضايا مشتركة بين تل أبيب والقاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية، اليوم الأحد.

وأفاد البيان بتأكيد الطرفين "على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر".

كما تطرق الاتصال إلى "الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية"، حسب البيان ذاته.

بدوره، قال لبيد في تغريدتين عبر "تويتر"، اليوم: "تحدثت الليلة الماضية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعبّرنا عن ارتياحنا الكبير للاجتماع الناجح بين رئيس الحكومة (الإسرائيلية، نفتالي) بينيت والرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي".

وذكر أنّ محادثتهما "كانت ودية، وهناك رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات الطيبة، ودفع العلاقات بين الدول إلى الأمام، لتقوية العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر".

والإثنين الماضي، التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالى بينيت، في منتجع شرم الشيخ المصري، للتباحث بشأن إعادة إحياء عملية السلام.