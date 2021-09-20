الصحة الإسرائيلية: 12 دولة صفراء و3 حمراء.. ما هي شروط الخروج من الحجر؟

عدلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، الإثنين، خارطة الدول التي يُسمح بالسفر إليها، بدءا من يوم الإثنين 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتبين أنه لا توجد في هذه الخارطة أي دولة خضراء بالإمكان السفر إليها والعودة منها دون قيود، بينما هناك 12 دولة صفراء، فيما باقي الدول توصف بأنها برتقالية، وهناك 3 دول حمراء يحظر السفر إليها.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن الدول الصفراء هي: التشيك، والنمسا، وأوروغواي، والبحرين، والغابون، وهونغ كونغ، وتايوان، ونيوزيلندا، والصين، وسلوفاكيا، وبولندا، وقبرص. ولدى العودة من الدول الصفراء ينبغي الدخول إلى حجر صحي لمدة 24 ساعة أو حتى الحصول على نتيجة فحص كورونا PCR يتم إجراؤه في مطار بن غوريون في اللد؛ في حين يتوجب على الأشخاص من غير المتعافين الذين لم يتلقوا التطعيم، الخضوع لحجر صحي كامل لمدة 14 يوما.

والدول الحمراء هي: بلغاريا، البرازيل، وتركيا. وينبغي الحصول على تصريح خاص من أجل السفر إلى هذه الدول، ومن يسافر إليها من دون تصريح خاص سيُغرم بمبلغ 5000 شيكل. وسيلزم جميع العائدين من الدول الحمراء بحجر صحي لمدة 14 يوما، أو لمدة سبعة أيام شريطة إجراء فحصين لكورونا تكون نتيجتهما سالبة. وفي 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، سيتمر رفع المكسيك من قائمة البلدان الحمراء لتنضم إلى قائمة البلدان البرتقالية.

والدول البرتقالية هي جميع دول العالم غير المشمولة في قائمتي الدول الصفراء والحمراء. وبالإمكان السفر إلى الدول البرتقالية من دون تصريح خاص، لكن على العائدين منها المكوث في حجر صحي لمدة أسبوع.

وبناء على التعليمات الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، سيتعين على العائدين من الدول البرتقالية الذين تلقوا التعطيعم أو تعافوا من كورونا، الخضوع لحجر صحي حتى يتم الحصول على نتيجة PCR سلبية أو مرور 24 ساعة بعد العودة إلى البلاد، بشرط استيفاء أحد الشروط التالية:

1. تلقي التطعيم بجرعة ثالثة.

2. عدم مرور 6 أشهر على مورعد تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.

3. متعافي من كورونا تلقى جرعة من اللقاح.

هذا وأعلنت وزارة الصحة، أن لجنة الاستثناءات صادقت على إعفاء المتعافين من فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من إجراء فحص PCR قبل عودتهم إلى البلاد، في قرار يدخل حيّز التنفيذ على الفور.

وكانت اللجنة المكونة من وزارتي الخارجية والصحة وسلطة الإسكان، قد ناقشت مساء أمس، الأحد، طلبًا بإعفاء المتعافين الجدد من كورونا، وذلك من باب اختصار الإجراءات على الأشخاص قبل عودتهم إلى البلاد.

ويلزم المسافرون الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا بحجر صحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى البلاد، أو سبعة أيام شريطة إجراء فحصين وتكون نتيجتهم سالبة، وليس مهما من أي دولة عادوا.

ويتعين على جميع المسافرين تعبئة نموذج يتعهدون فيه بأنهم لا يسافرون إلى دولة حمراء. كذلك يتعين على المسافرين إلى قسم كبير من الدول إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من السفر، وبضمنهم المتطعمين، وإجراء فحص آخر قبل 72 ساعة من العودة للبلاد، إضافة لفحص كورونا عن العودة.