لبيد يعلن عودة العلاقات الإسرائيلية السويدية على مستوى وزيري الخارجية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الإثنين، عودة العلاقات الإسرائيلية - السويدية على مستوى وزيري الخارجية.

وقال لبيد في تغريدة على تويتر: "لقد تحدثت مع وزيرة خارجية السويد آن ليند"، موضحا أن "هذه المحادثة الهاتفية، وهي الأولى منذ 7 سنوات بين وزيري خارجية بلدينا، ترمز إلى إعادة إطلاق العلاقات على هذا المستوى".

وتابع "إنني أقدر تصريح وزيرة الخارجية السويدية بشأن التزام السويد القوي والراسخ بأمن إسرائيل واعترافها في سياق حديثنا بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي".

وقال إنه ناقش مع نظيرته السويدية "مشاركة إسرائيل في منتدى مالمو لإحياء ذكرى المحرقة".

وأضاف "إنني أتطلع إلى زيادة التعاون مع السويد في القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خفضت علاقاتها مع السويد إثر اعترافها بالدولة الفلسطينية في العام 2014.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسويد منذ أن أعلن رئيس الوزراء السويدي،ستيفان لوفين، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك في أول خطاب له أمام البرلمان بعد توليه السلطة العام الماضي.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أعلنت السويد رسميا اعترافها بدولة فلسطين. وردا على هذا الاعتراف، قالت إسرائيل إن الخطوة متسرعة ولن تسهم في إحلال السلام، واستدعت سفيرها للتشاور.