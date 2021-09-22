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الصحة الإسرائيلية: 15 وفاة بكورونا الليلة الماضية و4800 إصابة أمس

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 10:48

الصحة الإسرائيلية: 15 وفاة بكورونا الليلة الماضية و4800 إصابة أمس
قسم كورونا في مستشفى "برزيلاي" (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن 15 مريضا بفيروس كورونا توفوا خلال الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7582 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت 4800 إصابة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 102،696 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة انخفضت إلى 4.7%.

ويرقد في المستشفيات 1123 مريضا بكورونا، بينهم 723 مريضا في حالة خطيرة، و172 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 3,104,708 شخصا جرعة التطعيم الثالثة، بينما تلقى 5,593,597 شخصا جرعة التطعيم الثانية، وتلقى 6,073,103 أشخاص جرعة التطعيم الأولى.

وأفادت وزارة الصحة بأن أكثر من 70% من الحالات الخطيرة سجلت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا على الإطلاق، وحوالي 20% منهم لم يتلقوا جرعة التعزيز (الجرعة الثالثة).

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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