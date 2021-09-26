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بينيت يلتقي وزراء خارجية عرب بنيويورك

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 07:27

بينيت يلتقي وزراء خارجية عرب بنيويورك
"على الفلسطينيين وإيران الكف عن الهوس بإسرائيل" (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إيران والقيادة الفلسطينية الكف عما وصفه "الهوس بإسرائيل"، قائلا "نحن لا نعرف أنفسنا وفقا لأطراف أخرى، لا إيران ولا الفلسطينيون، وأقترح على قادتهم التعامل مع شعوبهم، لتحسين أوضاعهم وظروف حياتهم وبأن يكفوا عن الهوس بدولة إسرائيل".

وردت تصريحات بينيت فجر اليوم الأحد، خلال الإحاطة للصحافيين في مطار بن غوريون في اللد، حيث غادر البلاد متجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمته يوم الإثنين.

وقال بينيت للصحافيين "أسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا هو منبر دولي هام ويسرني كثيرا بالفرصة التي أتيحت لي لإيصال صوت إسرائيل، صوت الإسرائيليين، إلى هذا المنبر المهم. هذه هي فرصة لسرد روايتنا عن مكانة إسرائيل في المنطقة وعن الروح الإسرائيلية الخاصة وعن عطائنا للعالم".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية "شاهدنا في الآونة الأخيرة بعض اللحظات المهمة وأبرزها الانتصار في مجلس النواب الأميركي. لقد رأينا أنه في لحظة الحقيقة، أن الشعب الأمريكي يدعم إسرائيل دعما ساحقا، 420 مقابل 9 أعضاء في الكونغرس، في التصويت الذي جرى على إعادة تمويل القبة الحديدية. هناك مجموعة صغيرة مناهضة لإسرائيل تحدث الكثير من الضجة، لكن هؤلاء الأشخاص قد فشلوا".

إلى ذلك، كرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن بينيت سيلتقي على هامش مشاركته في الجمعية العامة، مع وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب، وهو الاجتماع الأول له مع الدول التي وقعت على اتفاقيات "أبراهام".

كما سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورؤساء المنظمات اليهودية في أميركا الشمالية والجنوبية، وكذلك مع سفراء عدد من الدول.

بودكاست عرب 48

#نيويورك
#نفتالي بينيت
#إيران
#القبة الحديدية
#الجمعية العامة للأمم المتحدة

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