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الصحة الإسرائيلية: 2386 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 10:19

الصحة الإسرائيلية: 2386 إصابة جديدة بكورونا
مركز تطعيم بالجرعة الثالثة في صندوق المرضى العام في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الاربعاء، بتسجيل 2386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 70,817 فحصا لكورونا.

ويرقد في المستشفيات حاليا 659 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 216 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 7692 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 3,256,978 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، و5,622,283 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، فيما تلقى 6,097,334 شخصا الجرعة الأولى.

تتحضر وزارة الصحة الإسرائيلية لحملة تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أنهما بصدد تقديم طلب رسمي إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية الـ"FDA "، يسمح لها بتطعيم الأطفال.

وتخطط وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تطعيم الأطفال بشكل فوري بعد مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على طلب شركات الأدوية المصنعة للقاح ضد فيروس كورونا، فيما أعلنت شركة فايزر أنها تجري اختبارات سريرية لفعالية حبة تقي من فيروس كورونا، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

إلى ذلك، توقع مسؤول إسرائيلي كبير أنه في الأيام المقبلة ستكون هناك قفزة كبيرة في التطعيم بالجرعة الثالثة، وذلك بسبب تغيير في سياسة "الشارة الخضراء". وقدر أن مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين لم يتم تطعيمهم في الجرعة الثالثة سيفعلون ذلك. يأتي الطلب بعد ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بين الأطفال، والتي بلغت ذروتها في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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