  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يعكف على تأليف كتاب بالإنجليزية وموجه للسوق الأميركية

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 15:43

نتنياهو يعكف على تأليف كتاب بالإنجليزية وموجه للسوق الأميركية
نتنياهو في الكنيست (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يعكف رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة على تأليف كتاب، يتوقع أن يدمج فيه بين ذكرياته وتجاربه كرئيس حكومة وبين رؤيته الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وبضمن ذلك حربه ضد البرنامج النووي الإيراني، واتفاقية اللقاحات ضد فيروس كورونا مع شركة "فايزر" و"اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات والتحالف مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ويخصص نتنياهو قسما كبيرا من وقته في تأليف الكتاب، منذ عودته من إجازته في ولاية هاواي الشهر الماضي، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر سياسية اليوم، الخميس. وامتنع مكتب نتنياهو عن التعقيب على أسئلة حول الكتاب ودار النشر أو توقيت صدوره.

وصدر لنتنياهو ثلاثة كتب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي "مكان تحت الشمس"، "حرب ضد الإرهاب" و"الإرهاب: كيف يمكن أن ينتصر الغرب". والكتاب الجديد هو الأول الذي يؤلفه بعد نحو ثلاثين عاما، تولى قرابة 15 عاما منها رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ويقدر مقربون من نتنياهو أن يصدر الكتاب الجديد في نهاية العام الحالي، ومثل الكتب الثلاثة السابقة، باللغة الإنجليزية، وأن يكون موجها بالأساس إلى السوق الأميركية، كما يتوقع أن يترجم لاحقا إلى اللغة العبرية.

ويتوقع أن يحظى كتاب نتنياهو الجديد بانتشار واسع في الولايات المتحدة، وكذلك بعقود وأرباح كبيرة جدا. وكونه عضو كنيست حاليا، يحظر عليه الحصول على هدايا وتبرعات أو ممارسة عمل آخر، وذلك باستثناء تأليف كتاب.

ويشار إلى أن تأليف كتب مذكرات هو مجال دخل رائج وربحي في العالم لزعماء دوليين في نهاية حياتهم السياسية. ودرجت دور النشر البريطانية والأميركية، مثل "راندوم هاوس" و"سايمون أند شوستر"، على دفع ملايين الدولارات لرؤساء ورؤساء حكومات سابقين مقابل تأليف كتب ومذكرات شخصية.

ورغم أن نتنياهو ليس رئيسا أميركيا سابقا، مثل بيل كلينتون وباراك أوباما، الذين تقاضوا عشرات ملايين الدولارات من دور النشر مقابل تأليف كتاب في نهاية ولاياتهم، إلا أنه بسبب ولايته الطويلة في رئاسة الحكومة بات شخصية دولية معروفة، خاصة في أوساط المحافظين والأنغليكان في الولايات المتحدة.

بودكاست عرب 48

#نتنياهو
#كتاب
#السوق الأميركية
#إيران
#فايزر
#"اتفاقيات أبراهام"

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد: "#البحرين_ترفض_الصهاينة"
تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد: "#البحرين_ترفض_الصهاينة"

2021-09-30

إغلاق المجال البحري لميناء يافا بعد العثور على صاروخ
إغلاق المجال البحري لميناء يافا بعد العثور على صاروخ

2021-09-30

الصحة الإسرائيلية: 42 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
الصحة الإسرائيلية: 42 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-30

الأكثر قراءة

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

2021-09-29
عملية جلبوع: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع ضد 11 أسيرا

عملية جلبوع: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع ضد 11 أسيرا

2021-09-29
لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة

لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة

2021-09-29
هاريس:

هاريس: "لا ينبغي قمع حقيقة" طالبة اتهمت إسرائيل بالإبادة العرقية

2021-09-29
تقرير: البيت الأبيض يرفض طلبا فلسطينيّا لعقد لقاء بين عبّاس وبايدن

تقرير: البيت الأبيض يرفض طلبا فلسطينيّا لعقد لقاء بين عبّاس وبايدن

2021-09-29