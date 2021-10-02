بينيت وشبتاي يهددان بـ"مواجهة حازمة للاعتداءات" على عناصر الشرطة

هدد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، مساء اليوم، السبت، بالتعامل بعنف وحزم لمواجهة ما زعم أنه "اعتداء على عناصر الشرطة"، وأعلن اعتقال 4 شبان من كفر قاسم بادعاء التورط بـ"حادثة عنف ضد عناصر الشرطة".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت: "أقف إلى جانب عناصر الشرطة الذين تعرضوا لاعتداء عنيف في كفر قاسم"، وأضاف أن "العنف في المجتمع العربي وصل إلى نقطة لا تحتمل"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

من الواقعة في كفر قاسم (تصوير شاشة)

وأضاف أنه "سنكافح هذا العنف بكل طاقتنا. أتوقع من المجتمع العربي الذي يطلب من الدولة أن تتدخل، أن يدعم عناصر الشرطة دعما كاملا. سنصل إلى المعتدين وسنحاسبهم".

وزعمت الشرطة إصابة ثلاثة من عناصرها (شرطيان ومتطوع)، خلال مشاجرة وقعت مع شبان من كفر قاسم، عندما حاول عناصر الشرطة اقتحام مبنى تابع للبلدية بادعاء تلقيهم بلاغا حول "تعرض حياة إنسان للخطر واقتياد شخص بعنف إلى مبنى البلدية".

وفي بيان صدر عنها، قالت بلدية كفر قاسم، إن "عملية الاعتداء على الشرطة مرفوضة جملة وتفصيلا"، وشددت البلدية على أنها "تستنكر أي نوع من أنواع العنف وأي نوع من التطاول والاعتداء على الشرطة وأفرادها. فالشرطة تمثل القانون، وأي اعتداء عليها مرفوض ومارق ولا يمثل أخلاقنا وتعاليم ديننا السمح".

وأضاف البيان أن بلدية كفر قاسم "تثمن الدور التي تقوم به الشرطة للمحافظة على استقرار وأمن كفر قاسم"، مشيرا إلى "تعاون مشترك بين إدارة البلدية وقادة شرطة كفر قاسم على أعلى المستويات".

وحذرت بلدية كفر قاسم "من أن أي محاولة لزج الحراسة وأفرادها بالتصادم مع الشرطة، إنما تستهدف كفر قاسم برمتها ومحاولة لإجهاض مشروع تحقيق الأمن والأمان في كفر قاسم والذي كما يبدو لا يروق للبعض".

وأشار البيان إلى أن "الحراسة تعمل في ظل القانون ومن خلاله، ولن نتنازل عنها أبدا، فهي كانت وما زالت العين الساهرة على أمن وأمان كفر قاسم، فقد كان لها اليد في حل المئات من المشاكل العالقة في المدينة، فهناك التفاف جماهيري كبير حولها".

وأضاف البيان أن "الاعتداء على أي فرد من شرطة كفر قاسم مرفوض، كما أن الاعتداء على رجال الحراسة مرفوض أيضا"، واعتبرت البلدية أن "زج اسم الحراسة بالمشكلة التي وقعت، هو أمر مرفوض أبدا، حيث تستنكر إدارة الحراسة وكافة المتطوعين فيها عملية الاعتداء على الشرطي".