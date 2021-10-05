شاكيد: السماح للإسرائيليين بالسفر لدبي دون تأشيرة

اتفقت إسرائيل والإمارات بشأن تأشيرات السفر بين الدولتين. ويقضي الاتفاق على إعفاء مواطني الدولتين من تأشيرات الدخول، حيث سيتم إلغاء التأشيرة للإسرائيليين من السفر والدخول لدبي بدءا من العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة عقب الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين، والتي من شأنها تعمل على زيادة عدد المسافرين الإسرائيليين إلى الإمارات.

وأعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، التي تزور دبي، اليوم الثلاثاء،عن هذه الإعفاءات بشأن تأشيرة الدخول، وذلك عقب اللقاء مع نظيرها الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

وأضافت شاكيد في إعلانها أنه "نتحدث عن اتفاق متبادل. إذا استمر الانخفاض في معدلات الإصابة بالفيروس، فإن إسرائيل ستفتح الأجواء في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر للسياح المطعمين".

ورجحت أن تؤدي هذه الخطوة الجديدة في إطار الاتفاقيات المتبادلة، إلى زيادة عدد المسافرين الإسرائيليين إلى المدينة الإماراتية.

وتشارك وزيرة الداخلية الإسرائيلية في مؤتمر "إكسبو" بدبي لزيارة الجناح الإسرائيلي الذي أقيم في حدث تشارك فيه إسرائيل للمرة الأولى.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر2020، في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، "اتفاقية إبراهام"، بموجبها تم الاتفاق على إقامة علاقات مع الإمارات والبحرين.

في سياق آخر، قالت شاكيد إنه "لماذا نعارض إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل، وكيف استولت المنظمات الإرهابية في الواقع على كل الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل"، على حد تعبيرها.

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