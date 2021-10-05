كوخافي: عمليات تدمير القدرات الإيرانية متواصلة

توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء، باستمرار عمليات تدمير القدرات الإيرانية "في كل مكان وزمان" مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بتقديم استجابة عسكرية فعالة في الوقت المناسب، ضد برنامج إيران النووي".

جاءت تصريحات كوحافي في كلمة له خلال مراسم تغيير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، إذ تولى الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش، أهارون حاليفا، رئاسة "أمان"، خلفا لتامير هايمان، الذي تولى المنصب في آذار/ مارس 2018.

وأكد كوخافي أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عمله على منع التموضع العسكري الإيراني في جميع أنحاء الشرق الاوسط"، وأضاف "بفضل الاستخبارات، يعرف الجيش الإسرائيلي الكثير عما يحدث في إيران وتموضعها في الشرق الأوسط".

وأضاف "عمليات تدمير القدرات الإيرانية ستستمر في كل مكان وزمان (..) قدراتنا العملياتية ضد النووي الإيراني تتطور وتتحسن". وتابع "مهما كانت التطورات في القضية النووية، فمن واجبنا توفير استجابة عسكرية متاحة وفعالة. جميع أجهزة المخابرات شريكة في هذا الجهد".

فيما اعتبر هايمان أن "التحدي الإيراني يبرز سواء على مستوى التطورات المقلقة في المجال النووي أو النفوذ الإقليمي من خلال قدرات الصواريخ أرض- أرض والطائرات المسيرة". وأردف أن النظام الإيراني، الذي وصفه بـ"القمعي"، ما زال مستقرا. وتابع: "يجب أن نواصل العمل لتسريع العمليات التي من المحتمل أن تحدث في المستقبل"، من دون توضيح.

وتأتي تصريحات كوخافي في أعقاب إعلان إسرائيل عن إحباط "عمل عدواني"، إيراني، ضد أهداف إسرائيلية في قبرص؛ وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، الإثنين، إنه "تم إحباط عمل عدواني آخر من قبل إيران ضد أهداف إسرائيلية، في قبرص".

وأضاف أنه "لا تزال إيران تشكل تهديدًا عالميًا وإقليميًا ولإسرائيل أيضًا، سنواصل حماية مواطنينا في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد ". ولم يقدم وزير الأمن الإسرائيلي، مزيدا من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد اتهم إيران، في وقت سابق، الإثنين، باستهداف رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص. وقالفي بيان "خلافا لبعض المنشورات التي صدرت أمس (الأحد) بشأن الحدث في قبرص، فإنني (أقول) نيابة عن الأجهزة الأمنية، إن هذه، هي عملية إرهابية، تم توجيهها من قبل إيران، استهدفت رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص".

وأضاف: "هذا ليس حدثا جنائيا، ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي، لم يكن المستهدف". ولم يقدم البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مزيدا من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نقلت عن وسائل إعلام في قبرص، قولها إن "الملياردير ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي، قد نجا من محاولة لاغتياله في الجزيرة"، دون الكشف عن تاريخ المحاولة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن "مواطنا أذريا، يحمل جواز سفر روسي، اعُتقل على خلفية محاولة الاغتيال، وبحوزته مسدس وكاتم صوت، ومَثُل المواطن أمام القضاء القبرصي في جلسة مغلقة، لأسباب أمنية".

وتحدثت تقارير أخرى عن أن "أجهزة استخبارات أجنبية (لم يتم الكشف عنها) أنذرت سلطات قبرص بخطة استهداف ساغي".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أنها حصلت على معلومات من الشركات التابعة لرجل الأعمال تفيد أن "الحديث يدور عن إحباط محاولة إيرانية، لاستهداف مواطنين إسرائيليين في قبرص، وليس ساغي نفسه".

وقالت إن إيران تحاول الرد على ما وصفته بـ"الحملة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية علماء ومسؤولين إيرانيين، في برنامجها النووي".