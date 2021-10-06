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شاكيد: مخطّط لإقامة مستوطنات جديدة في النقب والجولان

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 23:17

شاكيد: مخطّط لإقامة مستوطنات جديدة في النقب والجولان
شاكيد (أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعطت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تعليمات لتحضير مُقتَرَح بإقامة مستوطنات في النقب والجولان السوريّ المحتلّ، على أن يُعرَض على الحكومة فور إنجازه، بحسب ما كشف تقرير صحافيّ إسرائيليّ، مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ شاكيد الساعية "لإقامة عشر مستوطنات جديدة في النقب"، أوعزت بتحضير المقتَرح، لافتة إلى أن، "فرق العمل بدأت في إحراز تقدّم في الموضوع مع الأطراف المعنية".

ونقلت الصحيفة عن شاكيد قولها، إنّ "هناك قيمةً كبيرة للاستحواذ (للاستيلاء) على أراضي الدولة".

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن "هذه خطوة مهمة في تعزيز وتدعيم الاستيطان في النقب، وهي منطقة ذات أهمية وطنية تمنع الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة".

كما ادّعت شاكيد أن "زيادة عدد السكان في النقب سيعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة، بالإضافة إلى استغلال المساحات المُتاحَة لبناء وحدات سكنية إضافية".

وقالت شاكيد الأربعاء: "نريد إقامة بلدات (مستوطنات) جديدة في النقب ومرتفعات الجولان".

وأضافت: "يجب أن ننشئ بلدات جديدة، لأننا نفقد بعض الأراضي في النقب، وكذلك من أجل توطين السكان".

وتأتي تصريحات شاكيد، بعدما أفاد تقرير في وقت سابق، الأربعاء، بأنّ وزيرة الداخلية تسعى، للتوصل إلى تسوية مع كتل المعارضة الإسرائيلية، لتمرير قانون يمنع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. كما أنّها تأتي بعد ساعات من صدور تقرير يُظهِر مدى تردّي المستوى التعليمي في كثير من القرى والبلدات العربية في النقب، إذ إنّ كثيرا منها، حلّ في المراكز الأخيرة، في نتائج امتحانات البجروت لعام 2020.

وتابعت شاكيد: "لم تكن السياسة (المتّبعة تدفع نحو) الترويج للبلدات الجديدة، لأنها تكلف أموالا أكثر من الموجودة"، مضيفة: "أعتقد أن هناك قيمة كبيرة للاستحواذ على أراضي الدولة، وكذلك المساهمة في ازدهار البرية".

وقالت شاكيد: "هناك بعض المناطق الإستراتيجية في النقب نود التركيز عليها؛ إنشاء مدينة جديدة تسمّى ’كسيف’... وكذلك إقامة بلدة تسمّى ’حيران،’، والتي يُنتَظَر أن تتحصل على الموافقات منذ وقت طويل".

وأشارت شاكيد إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة هي إقامة بلدة جديدة (تسمّى) ’يتير’، بالقرب من ’حيران’".

كما لفتت شاكيد إلى لصعوبات التي كانت موجودة في السابق، والتي حالت دون إقامة المستوطنات، قائلة: "في غلاف قطاع غزة، أراد رئيس مجلس ’سيدوت نيغيف’... إقامة مستوطنة تسمى ’حانون’، لكنهم أوقفوه لفترة طويلة"، مضيفة: "أعطيت أمرا لإقامة المستوطنة (ذاتها)".

وعدّت شاكيد أن ذلك "تغيير في السياسة، مقارنةً بما كان عليه الحال حتى الآن". وأضافت: "من المتوقع أن يعيش عشرات الآلاف من السكان في التجمعات (المتسوطنات) الجديدة في المستقبل، بالتوازي مع التجمعات القائمة".

وذكرت شاكيد أن وزير الإسكان، زئيف إلكين، يؤيد الخطوة التي من المتوقع أن تتمّ بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزارتَي الإسكان والمالية.

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#وزيرة الداخلية الإسرائيلية
#أييليت شاكيد
#إسرائيل
#النقب
#الاستيطان
#الجولان السوري المحتلّ

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