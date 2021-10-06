كورونا بالبلاد: 661 وفاة بأيلول و18386 إصابة نشطة بين الطلاب

توفي 7 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما تم تشخيص 2502 إصابة جديدة، أمس الثلاثاء، مع استمرار انحسار الموجة الرابعة للجائحة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الوزارة بشأن الحالة الوبائية اليومية في البلاد، إلى تشخيص 2502 إصابة جديدة بعد أخذ 115 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، إذ أظهرت النتائج أن 2.32% منها موجبة، وهذا أدنى معدل إصابات موجبة يسجل منذ تموز/يوليو الماضي.

ووفقا للبيانات بشأن الإصابات التي شخصت، فإن 38% من الإصابات شخصت لدى الفئة العمرية أقل من 11 سنة، ممن لا يستطيعون الحصول على التطعيم، و14% من الإصابات سجلت بصفوف الشريحة العمرية بين 12 عاما إلى 18 عاما، و46% من الإصابات سجلت بالمجتمع العام بالبلاد، بينما 41% من الإصابات سجلت بالمجتمع العربي.

وأظهرت البيانات أن 1349 إصابة التي شخصت، أمس الثلاثاء، كانت بصفوف طلاب وطالبات المدارس، حيث أن نتائج الفحوصات الموجبة بين الطلاب بلغت 3.3%، علما أن 94 ألف من الطلاب يتواجدون بحجر صحي، بينما يبلغ إجمالي الإصابات النشطة بصفوف الطلاب 18386 إصابة، علما أن الحالات النشطة بصفوف الطلاب بلغت 33577 إصابة قبل نحو أسبوعين.

ومنذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020 سجلت 7855 حالة وفاة بكورونا في البلاد، علما أن بين الأشهر نيسان/أبريل حتى تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وخلال الموجة الرابعة للجائحة سجلت 1699 حالة وفاة منها 661 حالة وفاة سجلت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وشملت وفيات كورونا في البلاد خلال الموجة الرابعة 24 حالة وفاة لفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين تم تسريرهم في مستشفيات البلاد، وأخضعوا لعلاجات مختلفة وتوفوا نتيجة إصابتهم بكورونا.

ومع انحسار الموجة الرابعة للجائحة، يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 705 بينهم 487 مصابا بحالة خطيرة و190 بحالة خطيرة جدا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لاستمرار التراجع بالحالات الخطيرة وكذلك الحالات الخطيرة جدا.

إلى ذلك، تستمر وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بحملة التطعيم ضد كورونا، وأمس الثلاثاء، تلقى 51268 شخصا الجرعة الثالثة، بينما تلقى 6671 شخصا الجرعة الثانية، فيما حصل 10346 على الجرعة الأولى.