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استقالة 2590 طبيبا في مرحلة التخصص بسبب ساعات العمل الطويلة

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 16:31

استقالة 2590 طبيبا في مرحلة التخصص بسبب ساعات العمل الطويلة
(توضيحية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قدم 2590 طبيبا في مرحلة التخصص في المستشفيات اليوم، الخميس، استقالاتهم إلى وزارة الصحة، احتجاجا على الخطة الجديدة لتقليص وردياتهم، التي تسري في عشر مستشفيات خارج منطقة وسط البلاد فقط.

وقالت مصادر في وزارة الصحة إن الوزارة تدرس إمكانية التوجه إلى محكمة العمل من أجل استصدار أوامر احترازية ضد هؤلاء الأطباء في حال نفذوا استقالاتهم.

وأشارت نقابة المتخصصين إلى أن قرار تقليص الورديات سيسري على 10% فقط من الأطباء في مرحلة التخصص، وأن 90% سيستمرون في العمل بورديات تستمر 26 ساعة متواصلة.

وأضافة النقابة أن "مهن الجراحة استثنيت تماما من الخطة. ووزير الصحة (نيتسان هوروفيتس) يخاف من تقصير ورديات الجراحين بدل من الخوف من الطبيب في مرحلة التخصص بعد عمله طوال 25 ساعة متواصلة، ويمسك بمشرط فوق جسد مريض يخضع لجراحة. وسلم الأولويات مشوه".

وأعلنت النقابة أنها ستسلم وزارة الصحة رسائل استقالة 2590 طبيب في مرحلة التخصص ومتخصص ومتدرب وطالب.

وتقضي الخطة الحكومية بأنه بدءا من نهاية آذار/مارس المقبل، ستنخفض ساعات الوردية إلى 18 ساعة وإلى 6 ورديات شهريا. وستسري الخطة على 10 مستشفيات خارج منطقة وسط البلاد، ووزارة المالية تعارض سريان الخطة في أنحاء البلاد بسبب وجود 100 وظيفة شاغرة، وذلك إثر تفضيل الاطباء التخصص في وسط البلاد.

بودكاست عرب 48

#أطباء في مرحلة التخصص
#وزارة الصحة الإسرائيلية
#استقالات

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