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الصحة الإسرائيلية: 40% من مجمل مرضى كورونا عرب

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 14:07

الصحة الإسرائيلية: 40% من مجمل مرضى كورونا عرب
تطعيم ضد كورونا (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وأشارت المعطيات إلى وجود 33,044 مريضا بكورونا بينهم 700 مريض يرقدون في المستشفيات. وانخفضت الحالات الخطيرة بين مرضى كورونا إلى 475، بينهم 200 مريض يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7867 منذ بداية الجائحة، بينها 12 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا إلى 3,672,418 شخصا، وتلقى الجرعة الثانية 5,671,471 شخصا، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,167,126 شخصا.

ويتواجد 115,279 شخصا في حجر صحي، 80% منهم طلاب مدارس.

وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى أن 40% من الذين شُخصت إصابتهم بكورونا، أمس، دون سن 11 عاما، والذين ليس بإمكانهم تلقي التطعيم.

وتبين من المعطيات أن 40% من مجمل مرضى كورونا حاليا من المجتمع العربي، 47% من اليهود غير الحريديين، 11% في المجتمع الحريدي، و2% لم تتمكن الوزارة بعد من معرفة المجتمع الذي ينتمون له.

ووفقا للمعطيات، فإن 69% من الذين شُخصت إصابتهم بكورونا، أمس، لم يتلقوا أي جرعة تطعيم، لكن كثيرين بينهم في سن صغيرة ولا يحصلون على تطعيم حتى الآن. و23% من المصابين الجدد تلقوا جرعتي التطعيم قبل أكثر من ستة أشهر ولم يتلقوا الجرعة الثالثة. و4% تلقوا الجرعة الثالثة والباقون هم متطعمون حديثا أو متعافين وتلقوا التطعيم.

ويخضع 90,539 طالبا لحجر صحي، بينهم 17,051 مريضا بكورونا و73,488 يتواجدون في حجر صحي إثر مخالطة مريض بكرورنا أو أسباب أخرى بينها العودة من خارج البلاد.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#المجتمع العربي

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