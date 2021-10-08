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تراجع عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة ونسبة الفحوصات الموجبة

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 10:17

تراجع عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة ونسبة الفحوصات الموجبة
مركز تطعيم في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استمر انخفاض عدد الحالات الخطيرة لمرضى فيروس كورونا وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، وبلغ عددهم 460 مريضا، وانخفض عدد المرضى بينهم الذين يخضعون لتنفس اصطناعي إلى 183.

لكن في موازاة ذلك، ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء كورونا بـ18 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ 7885 وفاة منذ بداية الجائحة.

وسُجلت إصابة 2064 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 98,224 فحصا لكورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 2.14%.

وارتفع عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا إلى 3,706,434 شخصا، وتلقى الجرعة الثانية 5,675,635 شخصا، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,174,330 شخصا.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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