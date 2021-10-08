كوخافي عارض تعيين أحد المرشحين لرئاسة للشاباك

يمثُل المرشح لمنصب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أمام اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة غير السياسية (لجنة غولدبرغ) اليوم، الجمعة، وسيسعى إلى نفي اتهامات له بارتكاب أمور متعلقة بطهارة اليد وسلوك غير لائق، جاءت في رسالة بعثها مجهول.

وينفي المرشح، الذي يشار إليه بالحرف "ر" في هذه الاثناء، الاتهامات الواردة في الرسالة المجهولة، ويقول إن الاتهامات ذاتها وردت في رسالة مجهولة سابقة قبيل تعيينه في منصبه الحالي كنائب لرئيس الشاباك. ويرجح أن ترسله "لجنة غولدبرغ" لإجراء فحص بوليغراف، أي جهاز كشف الكذب، قبل أن تصادق على التعيين، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.

وسيدلي رئيس الشاباك، ناداف ارغمان، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بإفادة أمام اللجنة حول سبب تعيين "ر" رئيسا للشاباك وموقفهما من الرسالة المجهولة. وكان يفترض أن يبدأ "ر" مهامه في رئاسة الشاباك الأسبوع المقبل لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتم إرجاء ذلك وإلى أن الرسالة المجهولة لن تؤثر على قرار تعيينه رئيسا للشاباك.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "معاريف"، اليوم، عن أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعلى ما يبدو وزير الأمن، بيني غانتس، أيضا اعترضا على تعيين المرشح الآخر، الذي يشار إليه بالحرف "ر" أيضا، رئيسا للشاباك. وتولى "ر" منصب نائب رئيس الشاباك قبل عدة سنوات.

وفسر كوخافي اعتراضه على تعيين "ر" بأنه عندما كان الأخير قائد المنطقة الجنوبية في الشاباك اتهم الجيش الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أنهما تجاهلا تحذير الشاباك بشأن حرب ستندلع مقابل حماس في غزة، في صيف العام 2014.

ووجه "ر" هذا الاتهام بعد انتهاء العدوان على غزة في حينه وخلال مقابلة أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية. وحينها، كان كوخافي رئيسا لـ"أمان"، وغانتس رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. وأبلغ كوخافي بينيت أنه لن يتمكن من التعاون مع نائب رئيس الشاباك السابق في حال تعيينه رئيسا للجهاز بسبب انعدام الثقة بينه وبين الجيش.

ونفى مقربون من غانتس أنه اعترض على تعيين نائب رئيس الشاباك السابق، وقالوا إن غانتس لم يوصي بتعيين أي من المرشحين، وأن غانتس أبلغ بينيت بأن كلاهما جديران بالمنصب. وقرر بينيت تعيين نائب رئيس الشاباك الحالي في المنصب.