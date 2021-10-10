الصحة الإسرائيلية: 41% من إصابات كورونا أمس بالمجتمع العربي

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتسجيل 1023 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 51,859 فحصا لكورونا، وانخفاض نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.99%.

ويبلغ عدد مرضى كورونا 28,159، بينهم 674 مريضا في المستشفيات. وانخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 463، بينهم 186 يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 10 مرضى بكورونا خلال الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7904 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 3,732,923 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 5,679,655 شخصا، فيما تلقى 6,178,847 شخصا الجرعة الأولى.

وأشارت المعطيات إلى أن 345 مريضا بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا، و70 مريضا آخر لم يتلقوا الجرعة الثالثة، لكن 31 مريضا بكورونا في حالة خطيرة تلقوا الجرعة الثالثة.

وتبين من المعطيات أن 44% من الذين شُخصت إصابتهم بكورونا، أمس، هم دون سن 11 عاما، وهي الفئة العمرية التي لم تشملها حملة التطعيمات. 12% في سن 12 – 18، و6% فوق سن 60 عاما. وذكرت المعطيات أن 41% من المصابين بالفيروس أمس هم عرب.