  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 41% من إصابات كورونا أمس بالمجتمع العربي

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 11:15

الصحة الإسرائيلية: 41% من إصابات كورونا أمس بالمجتمع العربي
امرأة في النقب تتلقى اللقاح ضد الفيروس (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتسجيل 1023 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 51,859 فحصا لكورونا، وانخفاض نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.99%.

ويبلغ عدد مرضى كورونا 28,159، بينهم 674 مريضا في المستشفيات. وانخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 463، بينهم 186 يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 10 مرضى بكورونا خلال الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7904 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 3,732,923 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 5,679,655 شخصا، فيما تلقى 6,178,847 شخصا الجرعة الأولى.

وأشارت المعطيات إلى أن 345 مريضا بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا، و70 مريضا آخر لم يتلقوا الجرعة الثالثة، لكن 31 مريضا بكورونا في حالة خطيرة تلقوا الجرعة الثالثة.

وتبين من المعطيات أن 44% من الذين شُخصت إصابتهم بكورونا، أمس، هم دون سن 11 عاما، وهي الفئة العمرية التي لم تشملها حملة التطعيمات. 12% في سن 12 – 18، و6% فوق سن 60 عاما. وذكرت المعطيات أن 41% من المصابين بالفيروس أمس هم عرب.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#المجتمع العربي

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

في زيارة وداع لإسرائيل.. ميركل تلتقي بينيت وهرتسوغ
في زيارة وداع لإسرائيل.. ميركل تلتقي بينيت وهرتسوغ

2021-10-10

بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%
بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%

2021-10-10

تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد
تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

2021-10-09

الأكثر قراءة

إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

2021-10-09
تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

2021-10-09
وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

2021-10-09

"حماس" تعلن اختتام مباحثات قياداتها مع السلطات المصرية

2021-10-09
اعتداء الشرطي على صحافي بمجد الكروم:

اعتداء الشرطي على صحافي بمجد الكروم: "تصرف همجي ومحاولة لقمع عملنا"

2021-10-09