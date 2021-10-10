  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بينيت لميركل: الغواصات "حاجة أمنية" لإسرائيل... معنيون بإتمام الصفقة

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 23:21

بينيت لميركل: الغواصات "حاجة أمنية" لإسرائيل... معنيون بإتمام الصفقة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، أن إسرائيل معنية بإتمام صفقة الغواصات الموقعة مع ألمانيا، مشددا على أن الغواصات تشكل إحدى "الاحتياجات الأمنية" لإسرائيل.

وقال بينيت خلال اجتماعه بميركل إنه بعد توليه منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في حزيران/ يونيو الماضي، "طلب من المؤسسة الأمنية إعادة النظر في صفقة الغواصات".

وأوضح بينيت، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدر دبلوماسي مطلع على مجريات اللقاء، فإن إسرائيل معنية بتنفيذ بنود التعاقد وتجديد أسطولها من الغواصات القديمة في السنوات القادمة.

وذكر المصدر أن "الحكومة الإسرائيلية أعادت تحليل احتياجات المؤسسة الأمنية"، وأضاف "موقف المؤسسة العسكرية هو أن علينا التسلح بالغواصات".

وأضاف "نحن نعمل على استكمال بنود التعاقد، هذه الرسالة نقلت بوصوح لميركل؛ سنعمل على الدفع بكل ما يعزز الأمن القومي، بالنسبة لإسرائيل الأمن قبل كل شيء".

وفي العام تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، على صفقة مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات من نوع دولفين ثايسينكروب، بهدف تجديد الأسطول البحري الإسرائيلي.

والتوقيع على الصفقة جاء بعد أشهر من تجميد المفاوضات، إثر شبهات فساد شابت العملية في الجانب الإسرائيلي. والغواصات الجديدة مخصصة بالأساس لمهمات التجسس، كما يمكنها حمل صواريخ نووية.

وفي تموز/ يوليو 2017، أرجأت ألمانيا التوقيع بعد القبض على عدة إسرائيليين للاشتباه بارتكابهم جرائم رشى وغسل أموال مرتبطة بصفقة شراء غواصات دولفين من العملاق الصناعي الألماني ثايسينكروب.

والتحقيق الذي ما زال مستمرا يتعلق بمقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إضافة إلى أشخاص يعملون لصالح الفرع المحلي لثايسينكروب.

وفي أعقاب فتح الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في شبهات فساد تتعلق بصفقة الغواصات، وضعت ألمانيا شرطا لإعطاء الضوء الأخضر للصفقة ينص على عدم اكتشاف فساد من جانب صانعي القرار الإسرائيليين والمسؤولين الكبار.

بودكاست عرب 48

#ميركل
#بينيت
#الغواصات

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة وفاة جديدة من جراء تعاطي "نايس غاي"
حالة وفاة جديدة من جراء تعاطي "نايس غاي"

2021-10-10

"واشنطن تضغط على السودان لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل"
"واشنطن تضغط على السودان لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل"

2021-10-10

تقرير: الشرطة تطالب باستخدام الاعتقال الإداري بذريعة محاربة العنف في المجتمع العربي
تقرير: الشرطة تطالب باستخدام الاعتقال الإداري بذريعة محاربة العنف في المجتمع العربي

2021-10-10

الأكثر قراءة

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

2021-10-09
تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

2021-10-09
إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

2021-10-09
وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

2021-10-09

"حماس" تعلن اختتام مباحثات قياداتها مع السلطات المصرية

2021-10-09