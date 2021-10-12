الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا، حيث تعرف السلالة الجديدة باسم " AY.4.2" ومصدرها من أوروبا، إذ شخصت بالأسبوع الماضي بالعديد من الدول الأوروبية الكثير من الحالات التي أصيبت بهذه السلالة من فيروس كورونا.

وأكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، أن الوزارة تتحضر لإمكانية دخول متحور دلتا الجديد إلى البلاد، خصوصا مع فتح الأجواء والطيران وعودة السياحة للبلاد في الأسابيع المقبلة،

وقال أش "نحتاج إلى معرفة المعنى السريري لكل متغير ومتحور. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أقول الكثير. سوف ندرسه ونرى ما إذا كان يعرضنا للخطر أم لا. خلال فترة الجائحة، كان هناك العديد من المتغيرات التي تم العثور على بعضها وكانت سريعة الانتشار وفتاكة، مثل الدلتا وغيرها".

وأضاف مدير عام وزارة الصحة "الأهمية الكبرى كما تعلمنا أن المتغير الذي يصيب بمعدل أسرع هو أكثر خطورة، لأنه يمكن أن ينتشر ويسيطر على البلاد وسيتعين علينا أن نتعلم ذلك في الأيام المقبلة".

وتطرقت رئيسة خدمات صحة الجمهور، د.شارون ألروعي برايس، إلى مستجدات كورونا واحتمال دخول المتحور الجديد إلى البلاد، بالقول "ليس كل متغير تم اكتشافه خطيرا بالضرورة. نحتاج إلى معرفة ما إذا كان يتطور ويتفشى في بلد كان يوجد فيه موجة لمتحور دلتا، أو في بلد تم تطعيم غالبية السكان، نحن نتابع كافة السلالات والأصناف".

بدوره، أطلع منسق كورونا في البلاد البروفيسور سلمان زرقا، طاقم المختبر على المتحور الجديد من السلالة المنتشرة في المملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، أبرزها: النمسا وفرنسا والدنمارك والسويد، قائلا "نتحدث عن متحور عكس الأنواع الفرعية الأخرى التي ظهرت واختفت، إنما ينتشر سريعا".

يذكر أنه اعتبارا من 1 الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سيسمح للسياح بدخول إسرائيل، في المرحلة الأولى، من 40 دولة من الاتحاد الأوروبي وبعد 21 تشرين الثاني، سيكون من الممكن دخول السياح من جميع دول العالم التي لا تحتاج إلى تأشيرة دخول لإسرائيل.