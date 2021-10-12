كورونا بالبلاد: 2323 إصابة جديدة والحالات الخطيرة تتراجع لـ427

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما شخصت 2323 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، بينما واصلت الإصابات الخطيرة بالتراجع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وواصلت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء الفحوصات، حيث تم خلال الـ24 الماضية أخذ 116500 عينية مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2% منها موجبة، علما أن معامل تناقل العدوى يواصل الاستقرار وبلغ 0.72.

ومع انخفاض نتائج الفحوصات الموجبة يرقد في أقسام كورونا في البلاد 617 مصابا، بينها 427 مصابا بحالة خطيرة و187 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بلغ إجمال الإصابات النشطة 25127 إصابة نشطة وإجمالي وفيات كورونا 7940 حالة وفاة.

ويلاحظ استمرار التراجع وانخفاض الحالات الخطيرة التي بلغت في الأسبوع الماضي 505، علما أن 76% من الإصابات الخطيرة تعود لمصابين لم يتلقوا التطعيم ضد الفيروس، وهو المعدل الأقل للإصابات الخطيرة التي شخصت منذ آب/أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من تراجع معدل الإصابة والعدوى، تواصل وزارة الصحة وصناديق المرضى حملة التطعيم ضد كورونا، حيث تلقى، أمس الإثنين، 16561 الجرعة الثالثة، بينما 2747 تلقوا الجرعة الثانية، و3982 الجرعة الأولى.

ويأتي ذلك، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا، حيث تعرف السلالة الجديدة باسم " AY.4.2" ومصدرها من أوروبا، إذ شخصت بالأسبوع الماضي بالعديد من الدول الأوروبية الكثير من الحالات التي أصيبت بهذه السلالة من فيروس كورونا.