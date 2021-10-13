الصحة الإسرائيلية: تراجع حالات كورونا الخطيرة ونسبة الفحوصات الموجبة

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن 19 مريضا بفيروس كورونا توفوا في الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7959 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت 1793 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 105,568 فحصا لكورونا، لتنخفض نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.7%.

وهناك 23,821 كريضا بكورونا حاليا، بينهم 603 مرضى يرقدون في المستشفيات، وانخفض عدد حالات كورونا الخطيرة إلى 412 مريضا، بينهم 178 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 3,784,131 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,689,817 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,191,550 شخصا الجرعة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن إلغاء الإلزام بحجر صحي المفروض على والد أو معالج متطعم أو متعافٍ من كورونا يعنى بقاصر دون سن 12 عاما ومريض بالفيروس.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا، حيث تعرف السلالة الجديدة باسم " AY.4.2" ومصدرها من أوروبا، إذ شخصت الأسبوع الماضي في العديد من الدول الأوروبية الكثير من الحالات التي أصيبت بهذه السلالة من فيروس كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، أمس، إن الوزارة تتحضر لإمكانية دخول متحور دلتا الجديد إلى البلاد، خصوصا مع فتح الأجواء وعودة السياحة للبلاد في الأسابيع المقبلة،