الصحة الإسرائيلية: تراجع إصابات كورونا والحالات الخطيرة بانخفاض

تواصل إصابات كورونا في البلاد التراجع، فيما الحالات الخطيرة سجلت انخفاضا وكذلك الفحوصات الموجبة، في مؤشر لنهاية الموجة الرابعة من جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وتأتي هذه الإحصاءات مع دخول الشارة الخضراء الجديدة حيز التنفيذ، ليسري الإلزام بمسح الرمز الشريطي (باركود). وتشمل الشارة الخضراء الجديدة الإلزام بتلقي جرعة التطعيم الثالثة للذين تلقوا جرعتي التطعيم الأولى والثانية، بل أكثر من نصف سنة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تشخيص 1199 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد، بينما تم أخذ 83 ألف عينية مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.45% موجبة، وذلك في أدنى إحصائية تتعلق بكورونا سجلت في البلاد منذ تموز/يوليو الماضي.

ورغم التراجع في الإصابات التي شخصت، إلا أن معامل تناقل العدوى سجل ارتفاعا طفيفا وبلغ 0.79، بينما البلدات المصنفة حمراء ارتفعت إلى 6 بلدات، هي: وداي سلامة، وعين ماهل، وأم بطين، وعشيرة أبو ربيعة، ومستوطنة "ريفافا" ومستوطنة "غيفاع بنيامين".

وبلغ إجمالي الإصابات النشطة بلغ 17800 حالة نشطة، بينما سجلت في البلاد أكثر من 8 آلاف حالة وفاة بكورونا منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع انحسار الموجة الرابعة، تواصل الإصابات التي يتم تسريرها في أقسام كورونا بالانخفاض، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 519 مصابا، بينهم 372 مصابا بحالة خطيرة و162 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب الإحصاءات، فإن 279 مصابا ممن يرقدون بحالة خطيرة في المستشفيات لم يحصلوا على التطعيم، بينما 32 مصابا تلقوا الجرعة الثانية، و57 مصابا تلقوا الجرعة الثالثة، علما أن 76% من المصابين بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم.