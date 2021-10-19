الاحتلال يصادق على تسجيل 4 آلاف شخص بالسجل السكاني الفلسطيني

صادقت دولة الاحتلال اليوم، الثلاثاء، على أن تعدّل السلطة الفلسطينية تسجيل قرابة 4000 فلسطيني في السجل السكاني الفلسطيني، وذلك بإيعاز من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، "لتعزيز الإجراءات المدنية والاقتصادية" في الضفة الغربية "وبعد استكمال عمل إداري أجرته وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في هذا الموضوع" حسب بيان صادر عن هذه الوحدة التابعة لجيش الاحتلال.

ويوصف 1200 شخصا منهم أنهم "يفتقرون لمكانة وهوية"، ويسكنون في الضفة الغربية، ولم تصدر لهم أبدا بطاقة هوية لأسباب مختلفة، بينها ولادتهم في البيت ومن دون تسجيلهم في السجل السكاني الفلسطيني، أو الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية وتزوجوا وبقوا للسكن فيها من دون تسجيل ذلك بشكل منظم، وكذلك فلسطينيون الذين سافروا إلى خارج البلاد قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وصودرت بطاقة الهوية منهم ومنذئذ عادوا إلى الضفة ويسكنون فيها منذ سنوات طويلة من دون حصولهم على مكانة رسمية.

كذلك تمت المصادقة على إتاحة إمكانية تعديل عنوان 2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن وُلدوا في قطاع غزة ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل عام 2007.

وأبلغ منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، صباح اليوم، ممثلي السلطة الفلسطينية بقرارات الاحتلال بهذا الخصوص.

واعتبر بيان الاحتلال أنه "نشدد على أن جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها تستند إلى خلفية إنسانية، وأن أي طلب يتم النظر فيه بعناية والموافقة عليه رهنًا بموافقة أمنية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات الصلة. وفي جميع الحالات، يدور الحديث عن فلسطينيين يمكثون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) منذ سنوات طويلة".

يشار إلى أن اتفاقيات أوسلو تنص على أن السلطة الفلسطينية تدير السجل السكاني الفلسطيني، بمصادقة دولة الاحتلال، ما يعني أن اي تغيير فيه يقتضي مصادقة إسرائيلية، باستثناء تسجيل أطفال وفتية فلسطينيين حتى سن 16 عاما، وأحد والديهم مسجل في السجل السكاني الفلسطيني.