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بن زايد يدعو بينيت لزيارة الإمارات

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 15:37

بن زايد يدعو بينيت لزيارة الإمارات
بينيت أثناء لقائه مسؤولين إماراتي وبحريني في الأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، دعوة من ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، لزيارة رسمية للإمارات.

وجاء ذلك خلال لقاء بين بينيت وبين سفير الإمارات في إسرائيل، محمد الحاجة، وسفير البحرين في إسرائيلي، خالد الجلاهمة.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تلقى بينيت "رسالة خطية خاصة" من بن زاي، سلمها السفير الإماراتي، "للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده".

وأضاف البيان أن بينيت بحث مع الحاجة والجلاهمة "توسيع رقعة العلاقات بين إسرائيل ودولتيهما وتعزيز التعاون الاقليمي واتفاقيات أبراهام".

واعتبر بينيت أنه "كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى، كلما كان الأمن والاستقرار في المنطقة أقوى".

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#إسرائيل
#الإمارات
#نفتالي بينيت
#محمد بن زايد

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