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تحسبا من نيران قناصة: الجيش الإسرائيلي يغلق مناطق محاذية لغزة

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 13:10

تحسبا من نيران قناصة: الجيش الإسرائيلي يغلق مناطق محاذية لغزة
من\قة السياج الأمني المحيط بقطاع غزة (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، عن إغلاق طرق ومواقع في "غلاف غزة" ومحاذية للسياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وقال في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم للوضع.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن قرار الجيش الإسرائيلي جاء في اعقاب تخوف من إطلاق نيران قناصة من قطاع غزة.

ونقلت "كان" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "في أعقاب إنذارات وعزم ناشطين إرهابيين تنفيذ عملية في منطقة السياج، تقرر إغلاق طرق ومواقع من أجل منع وصول مواطنين".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم منع الدخول إلى المواقع التالية: النصب التذكاري "السهم الأسود"، "غفعات هبعمونيم"، "غفعات نزميت"، "غان هنوفليم" و"الفارس الوحيد".

واضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية للبلدات المحاذية لجدار القطاع".

وخلال لقاء مع وفد من حركة حماس بقيادة رئيسها في القطاع، يحيى السنوار، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، مساء أمس، عن "جهود كبيرة" تبذلها الدوحة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

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#قطاع غزة
#الجيش الإسرائيلي
#غلاف غزة

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