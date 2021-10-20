الصحة الإسرائيلية: تراجع نسبة الفحوصات الموجبة لكورونا والمرضى بحالة خطيرة

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بتشخيص إصابة 1130 شخصا بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 88,051 فحصا لكورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.28%.

وانخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 352، والمرضى الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي إلى 156. وتوفي 13 مريضا بكورونا منذ صباح أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,023 منذ بداية الجائحة.

وانخفض عدد مرضى كورونا الحاليين إلى 16,839، بينهم 472 مريضا يرقدون في المستشفيات. وأصيب بالفيروس 1,319,518 شخصا منذ بداية الجائحة.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 3,866,248 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 5,705,084 شخصا، كما تلقى الجرعة الأولى 6,210,282 شخصا.

وفيما تدل المعطيات على افول موجة كورونا الرابعة، إلا أن الوباء لم ينته بعد، بسبب استمرار ظهور الطفرات الجديدة للفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن حالة عدوى واحدة ووحيدة حتى الآن بطفرة AY4.2 المنبثقة عن متحور دلتا، واكتشفت في مطار بن غوريون لدى طفل (11 عاما) عاد من مولدوفا.

ويعتبر خبراء أن اللقاحات المضادة لكورونا ناجعة ضد الطفرة الجديدة، ولذلك فإنها ليست مصنفة بأنها "طفرة تثير قلقا أو اهتماما"، ورغم ذلك تجري متابعة تطورها.