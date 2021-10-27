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الجيش الإسرائيلي يعتقل قاصرا لبنانيا بزعم اجتيازه الحدود

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 17:22

الجيش الإسرائيلي يعتقل قاصرا لبنانيا بزعم اجتيازه الحدود
أرشيفية، للتوضيح فقط
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، راعي أغنام لبناني، بادعاء اجتيازه المناطق الحدودية، جنوبي لبنان.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، "اعتقلت قوات الجيش التي كانت في كمين منظم في منطقة الحاصباني، راعي أغنام، اجتاز الحدود من جهة لبنان، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "تم نقل الراعي للتحقيق لدى قوات الأمن".

من جانبها، أفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية بأن "دورية تابعة للعدو الاسرائيلي خطفت، منذ قليل، القاصر إبراهيم المحمد (16 عاما)".

وأوضحت الوكالة أن القاصر، المحمد، كان "يرعى الماشية قبالة متنزهات الوزاني"، قبل أن تقتاده القوات الإسرائيلية "إلى الداخل المحتل".

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات اللبنانية على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

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#الجيش الإسرائيلي
#لبنان
#عملية اعتقال

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