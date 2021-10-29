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الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا بزعم اجتيازه الحدود مع لبنان

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 21:04

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا بزعم اجتيازه الحدود مع لبنان
(أرشيفية - تصوير الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شخصا زعم أنه اجتاز المناطق الحدودية، جنوبي لبنان، بعدما "حوصر بين المنازل القريبة من السياج الحدودي".

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشخص الذي أُلقي القبض عليه عند المطلة، "يبدو مواطنًا لبنانيًا".

وقد اجتاز الحدود "دون سلاح"، وتم استجوابه من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلق عناصر من الجيش الإسرائيلي، قنابل مضيئة في المنطقة، بحسب ما ذكر الجيش في بيان.

كما طُلب من السكان في المنطقة ذاتها، البقاء في منازلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل الأربعاء الماضي، راعي أغنام لبناني، بادعاء اجتيازه المناطق الحدودية كذلك.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان حينها: "اعتقلت قوات الجيش التي كانت في كمين منظم في منطقة الحاصباني، راعي أغنام، اجتاز الحدود من جهة لبنان، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

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#الجيش الإسرائيلي
#الحدود الإسرائيلية اللبنانية
#لبنان
#المطلة

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