الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و688 إصابة جديدة بكورونا

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما تم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ورغم انحسار الموجة الرابعة وتراجع الإصابات، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم أخذ 89792 عينة مخبرية أظهرت النتائج أن 688 منها موجبة.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1328566، من بينهم 7685 حالة نشطة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 8103، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ورغم تراجع الإصابات، إلا أنه يرقد في مستشفيات البلاد 210 بحالة خطيرة، بينهم 126 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتأتي هذه الإحصاءات، في وقت تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية التحضيرات لتطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات إلى جيل 11 عاما ضد فيروس كورونا.

وتتواصل المشاورات لدى الطواقم الطبية والمهنية في وزارة الصحة، التي من المتوقع أن تصدر وتوصياتها النهائية بشأن تطعيم الأطفال يوم الخميس المقبل.

ويرجح أن يتم البدء في حملة التطعيم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن صادقت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، على لقاح فايزر للأطفال.

وأكد منسق مواجهة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور سلمان زرقا، أنه "بحلول النصف الثاني من شهر تشرين الثاني /نوفمبر، ستكون الطواقم الصحية في البلاد قادرة على البدء في تطعيم الأطفال".