ثقة الجمهور بجهاز القضاء الإسرائيلي في حضيض غير مسبوق

تراجعت ثقة الجمهور في إسرائيل بالجهاز القضائي، المحكمة العليا والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، إلى الحضيض وفقا لاستطلاع سيعلن عن معطياته خلال مؤتمر حيفا للقضاء الذي سيعقد في جامعة حيفا، غدا، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.

وتم جمع المعلومات بموجب مؤشر لقياس ثقة الجمهور بجهاز القضاء، منذ العام 2008، وفق سلم من 6 درجات، وبحيث الدرجتين 1 – 2 تشير إلى ثقة متدنية جدا حتى ضئيلة؛ 3 – 4 ثقة متوسطة؛ 5 – 6 ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا.

ودلت المعطيات على أن 30% من الجمهور عبروا عن ثقة متدنية جدا حتى متدنية بالجهاز القضائي، مقابل 7% فقط الذين عبروا عن ثقة مرتفعة إلى مرتفعة جدا.

وتراجع مستوى ثقة الجمهور بجهاز القضاء كله في العام الماضي، ووصلت إلى 2.67، فيما كانت هذه الثقة 2.87 في العام 2019. وكانت ثقة الجمهور سجلت أعلى مستوى ثقة في العام 2016 وبلغت 3.25.

كذلك انخفضت ثقة الجمهور بالمحكمة العليا والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة إلى حضيض غير مسبوق العام الماضي. ومستوى الثقة بالمحكمة العليا انخفض إلى 2.75 وهو أدنى مستوى ثقة منذ العام 2008. وعبر 52% من الجمهور عن ثقة متدنية جدا إلى متدنية بالمحكمة العليا، و25% فقط عبروا عن ثقة مرفعة أو مرتفعة جدا.

وعبر 61.5% عن ثقة متدنية جدا إلى متدنية بالمستشار القضائي للحكومة، و6% فقط عبروا عن ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا.

كذلك عبر 62.5% عن ثقة متدنية جدا إلى متدنية بالنيابة العامة، مقابل 5% فقط الذي عبروا عن ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا.

وسيعقد مؤتمر حيفا للقضاء بالتعاون مع نقابة المحامين في منطقة حيفا، ويتوقع أن يشارك فيه كل من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير القضاء، غدعون ساعر، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، عَميت إيسمان.

واعتبر رئيس المركز للإدارة والسياسة العامة في مدرسة العلوم السياسية في جامعة حيفا، بروفيسور شلومو مزراحي، أن "هذه معطيات تشير إلى اتجاه مقلق جدا، لأن الشرعية التي يمنحها الجمهور لجهاز القضاء هي إحدى الدعامات الأساسية للنظام الديمقراطي".