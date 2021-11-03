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"ندى السماء": بالون عملاق إسرائيلي لرصد الصواريخ

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 10:32

"ندى السماء": بالون عملاق إسرائيلي لرصد الصواريخ
منظومة "ندى السماء" (وزارة الأمن الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عن بدء نصب منظومة "ندى السماء"، التي تهدف إلى "الكشف والتحذير من تهديدات متقدمة في شمال البلاد" مقابل سورية ولبنان، حسب بيان الوزارة.

وتتكون هذه المنظومة من بالون عملاق، وجرى تطويرها خلال السنوات الماضية في إطار تعاون إسرائيلي – أميركي، وتعتبر إحدى المنظومات الأكبر من نوعها في العالم.

وجرى تطوير هذه المنظومة في إطار برنامج مشترك بين مديرية "حوماه" في وزارة الأمن لتطوير الأسلحة والوكالة الأميركية للدفاع من الصواريخ، وتشمل بنية تحتية جوية طورتها شركة TCOM الأميركية. وطورت الصناعات الجوية الإسرائيلية أجهزة الرادار فيها.

وذكر بيان وزارة الأمن أنه سيتم نصب البالون في موقع مخصص له في شمالي البلاد، بنته شعبة الهندسة والبناء التابعة لوزارة الأمن "ويشكل عنصرا هاما في تعزيز الدفاع عن حدود الدولة".

وعقب وزير الأمن، بيني غانتس، بالقول إن "نجاح هذه المنظومة الجديدة يضع سورا دفاعيا بنته إسرائيل ضد التهديدات الجوية البعيدة والقريبة التي يطورها أعداؤها. وبواسطة قدرات كشف هذه التهديدات، ومنظومة الدفاع المتعددة الطبقات (لاعتراض الصواريخ)، سيتم الحفاظ على تفوق إسرائيل في المنطقة، وتوفير حيز من الأنشطة العملياتية المطلوبة من أجل الحفاظ على أمنها".

وقال رئيس مديرية "حوماه"، موشيه باتئيل، إن "بالون الرصد الجوي سيحلق على ارتفاع عال، ويرصد لأمدية بعيدة ويسمح بأقصى حد من رصد التهديدات المتقدمة من اتجاهات مختلفة".

وأضاف قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، أن "منظومة ندى السماء ستشكل عنصرا هاما في تعزيز الدفاع عن حدود الدولة ضد تهديدات متنوعة وتدمج قوات في الدفاع والهجوم، تدافع عن سماء دولة إسرائيل وسيادتها".

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#وزارة الأمن الإسرائيلية
#منظومة "ندى السماء"
#صواريخ

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