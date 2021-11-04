كورونا بالبلاد: استمرار التراجع بالإصابات ومشاورات لبدء تطعيم الأطفال

تظهر الحالة الوبائية في البلاد تحسنا، وذلك مع استمرار التراجع بإصابات فيروس كورونا والانخفاض بالحالات الخطيرة، في وقت يجري طاقم طبي مشاورات من أجل البدء بشكل رسمي بحملة تطعيم الأطفال حتى جيل 11 عاما، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ولأول مرة منذ فترة طويلة، تراجع عدد حالات كورونا الخطيرة في البلاد إلى أقل من 200 حالة، ويعود ذلك لتحسن الحالة الوبائية عقب تطعيم أربعة ملايين مواطن بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا.

وسجلت، أمس الأربعاء، 605 إصابات جديدة، حيث تم أخذ 81042 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 0.75% منها موجبة.

وتراجعت الإصابات التي يتم تسريرها في مستشفيات، حيث يرقد 185 مصابا بحالة خطيرة بينهم 114 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وهي أقل إحصاءات سجلت عن الحالات الخطيرة منذ 3 أشهر.

ويأتي ذلك، فيما يعقد طاقم وزارة الصحة المكلف بالتعامل مع الأوبئة جلسة خاصة لبحث البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات حتى 11 عاما، وذلك في أعقاب مصادقة اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA".

وستكون الجلسة مفتوحة أمام الجمهور عبر تطبيق "زووم"، وسيكون من الممكن طرح أسئلة واستفسارات على الخبراء من قبل المواطنين، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في جلسة مغلقة تعقد في الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم للأطفال في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسيتم تطعيم الأطفال من قبل ممرضة منفصلة في غرفة منفصلة أو في المدارس، وذلك بغرض تجنب الالتباس في جرعة اللقاح المخفضة، وكذلك عدم تعريض الأطفال للبالغين المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة.