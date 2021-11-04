يشمل رفع سن تقاعد النساء: الكنيست يصادق على قانون التسويات

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الخميس، على قانون التسويات للعام 2021، بعد أن صادقت الليلة الماضية على ميزانية الدولة للعام 2021، فيما يتوقع التصويت على ميزانية الدولة للعام 2022 في وقت لاحق من مساء اليوم أو صباح غد.

ويشمل قانون التسويات عددا من التغييرات والإصلاحات في مواضيع عدة، بينها رفع سن تقاعد النساء من 62 عاما إلى 65 عاما بشكل تدريجي وحتى العام 2032، ورسوم ازدحامات السير في المدن الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2025، وتغييرات في استيراد منتجات.

واستمرت عملية التصويت على قانون التسويات نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، حافظ الائتلاف خلالها على وحدته، وأسقط كافة التحفظات التي قدمتها المعارضة. وخلال ذلك، أخطأ رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في التصوت، وصوت عدة مرات إلى جانب الائتلاف الذي يسعى إلى إسقاطه.

وطرحت المعارضة عددا كبيرا جدا من التحفظات على بنود قوانين، يجري تصويت منقصل على كل واحدة منها. وقسم من التصويت تم شفويا وليس إلكترونيا.

وقبيل فجر اليوم، صادقت الهيئة العامة للكنيست على ميزانية الدولة للعام 2021، الأمر الذي يعني إزالة التهديد بحل الكنيست. وأيد الميزانية جميع أعضاء الكنيست الـ61 من الائتلاف، وعارضها جميع أعضاء الكنيست الـ59 من المعارضة. وهذه الميزانية السنوية الأولى التي تتم المصادقة عليها منذ آذار/مارس العام 2018.

وخلال الليلة الماضية، جرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون النجاعة الاقتصادية، الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 59 عضوا. وطالبت المعارضة باعتبار التصويت على مشروع القانون هذا أنه تصويت على حجب الثقة عن الحكومة أيضا، إلا أنه تمت المصادقة على القانون وإسقاط حجب الثقة.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن "هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد 3 سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".

ويبلغ حجم ميزانية العام 2021 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل. وترصد أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، لكن غالبا ما يتم تعديلها وزيادتها، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى. كذلك ترصد خاصة تحت مسمى "إنفاقات أمنية مختلفة" بمبلغ 8.9 مليار شيكل، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.