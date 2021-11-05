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الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين بزعم اجتيازهما الحدود من سورية

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 13:45

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين بزعم اجتيازهما الحدود من سورية
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال مشتبهين اجتازا الحدود من سورية نحو الجولان العربي السوري المحتل بشكل متعمد، اليوم الجمعة.

ووفقا للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي فإنه قامت قوات من جيش باعتقال مشتبهين اجتازا الحدود من سورية نحو الجولان بشكل متعمد، صباح اليوم، وذلك في أعقاب كمين منظم في المنطقة الحدودية جنوبي هضبة الجولان.

وأضاف أنه "يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود حيث تم نقل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن".

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#سورية
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#الجولان
#حدود

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