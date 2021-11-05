الصحة الإسرائيلية: استمرار تراجع الإصابات بكورونا وعدد الحالات الخطيرة

تواصل انخفاض عدد الذي يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة. فقد شُخصت إصابة 513 شخصا بالفيروس، أمس، إثر إجراء 68,769 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.75%.

كذلك انخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 176، وعدد الذي يخضعون لتنفس اصطناعي إلى 112 مريضا. وتوفي منذ أمس ثلاثة مرضى بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8112 منذ بداية الجائحة.

وعدد المصابين بكورونا حاليا 6676، بينهم 241 مريضا يرقدون في المستشفيات، و60 مريضا يتواجدون في حجر صحي في فنادق. وأصيب بالفيروس 1,333,026 شخصا منذ بداية الجائحة.

وتلقى 3,975,816 شخصا جرعة التطعيم الثالثة المضادة لكورونا، فيما بلغ عدد الذين تلقوا جرعة التطعيم الثانية 5,739,699 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6,244,455 شخصا.

وعقد طاقم معالجة الأوبئة، أمس، مداولات حول منح تطعيم مضاد لكورونا للقاصرين في سن 5 – 11 عاما. وجرت المداولات ببث مباشر لأول مرة، وذلك إثر انتقادات حول انعدام الشفافية من جانب وزارة الصحة. وعقد الطاقم 34 مداولة حتى الآن.

وشملت مداولات الطاقم تقديم تقارير من جانب خبراء في جهاز الصحة وشركة "فايزر" المصنعة للقاح. واستعرضت وزارة الصحة معطيات تبين منها أن هناك قرابة مليون طفل ينبغي تلقيهم التطعيم ضد كورونا، وأن نحو 230 طفلا في هذه السن أصيبوا بالفيروس.

وأضافت المعطيات أن حوالي 500 طفل في سن 5 – 11 عاما أدخلوا إلى المستشفيات من جراء إصابتهم بكورونا، وأن ثلاثة آلاف طفل ظهرت لديهم أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس. وتوفي ثلاثة أطفال من جراء الفيروس.

وجاءت المداولات أمس، في أعقاب مصادقة اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية على تطعيم الأطفال. ومن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم للأطفال في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسيتم تطعيم الأطفال من قبل ممرضة منفصلة في غرفة منفصلة أو في المدارس، وذلك بغرض تجنب الالتباس في جرعة اللقاح المخفضة، وكذلك عدم تعريض الأطفال للبالغين المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة.