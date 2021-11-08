الفحوصات الموجبة 0.63%: استمرار تراجع حالات كورونا الخطيرة

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، استمرار تراجع حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا، التي انخفضت إلى 167، كما انخفض عدد مرضى كورونا الذين يخضعون لتنفس اصطناعي إلى 107.

وسُجلت 8 وفيات لمرضى كورونا منذ صباح أمس، وارتفعت الحصيلة إلى 8122 وفاة منذ بداية الجائحة.

وشُخصت إصابة 194 شخصا بكورونا، أمس، إثر إجراء 29,083 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصوات الموجبة 0.63%.

وتلقى 3,990,356 شخصا الجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,744,179 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,248,329 شخصا الجرعة الأولى.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد مرضى كورونا حاليا 6155، بينهم 226 مريضا يرقدون في المستشفيات. وأصيب بالفيروس 1,334,342 شخصا منذ بداية الجائحة.

وفي موازاة فتح إسرائيل الحدود أمام السائحين الأجانب، قرر المجلس الوزاري المصغر لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا)، أمس، السماح بدخول مجموعات السائحين حتى لو لم يتلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم، وشريطة إظهار فحص سلبي لكورونا.

وسيسمح بدخول سائحين تلقوا جرعتي تطعيم، وحتى لو مرّ أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الثانية. وستدخل التعليمات الجديدة بهذا الخصوص حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.