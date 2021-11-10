حزب "ييش عتيد" يغيّر أهدافه في برنامجه السياسي

غيّر حزب "ييش عتيد" برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أهداف الحزب في سجل الأحزاب، بحيث لن يشمل بنودا تطالب بألا يتجاوز عدد الوزراء 18 وزيرا، فيما عدد وزراء الحكومة الحالية 28، وعدم إلزام الحريديين بالخدمة العسكرية وتدريس المواضيع الأساسية، مثل اللغات والعلوم، في مدارسهم.

وقدم "ييش عتيد" طلبا بهذا الخصوص إلى مسجل الاحزاب، الشهر الماضي، وهذان البندان لم يعودا ضمن أهداف الحزب، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وطلب "ييش عتيد" في الطلب الذي قدمه إلى مسجل الأحزاب شطب البنود التالية من برنامجه السياسي: "تغيير سلم الأولويات في الدولة والتشديد على الحياة المدنية"؛ "مساواة في التعليم والتجنيد: تعليم المواضيع الأساسية للجميع، تجنيد للجميع وتشجيع الخروج إلى العمل في جميع القطاعات وبضمنها الحريدي والعربي"؛ "محاربة الفساد: يشمل ذلك الفساد الحكومي والمؤسسات مثل وزير بلا حقيبة، تشكيل حكومة ناجعة لا يتجاوز عدد وزرائها 18 وزيرا".

وأضاف "ييش عتيد" بدلا من البنود التي شطبت، عدة بنود، بينها: "بناء الحزب كحزب حاكم له وعي تاريخي والتزام قومي عميق"؛ "الحفاظ على الهوية اليهودية لإسرائيل، ومعارضة الإكراه الديني. وأن تكون مركزا روحانيا ليهود العالم".

وفي خلفية هذا التغيير انتقادات ضد الحزب ورئيسه بسبب عدد الوزراء في الحكومة. وكان لبيد قد تطرق إلى هذا الموضوع في شهر حزيران/يونيو الماضي، وقال إنه "فشلت في هذا الأمر. ولا أعرف كيف أدافع عنه... أردت حكومة صغيرة مع عدد وزراء قليل، وهذا (الوضع الحالي) ليس جيدا... لكن هذا جزء مما مكننا بتشكيل حكومة".