كورونا بالبلاد: 6 وفيات و458 إصابة جديدة ومشاورات لتطعيم الأطفال

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تشخيص 458 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تتواصل المشاورات من أجل الشروع بتطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى جيل 11 عاما، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ورغم التراجع بالإصابات، تواصل وزارة الصحة فحوصات اكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم أخذ 77340 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 458 منها موجبة.

وبلغ عدد الوفيات 8130 حالة وفاة، بينما العدد التراكمي للمصابين بلغ 1335476 من بينهم 6499 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 101 حالة منذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

ويرقد في مستشفيات البلاد 156 مصابا بحالة خطيرة، بينهم 121 مصابا بحالة حرجة و36 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبظل تراجع الإصابات وتحسن الحالة الوبائية، تواصل وزارة الصحة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، حيث أظهرت الإحصاءات بأن أكثر من 4 ملايين شخص بالبلاد تلقوا الجرعة الثالثة.

ومع تحسن الحالة الوبائية، تقرر إلغاء القيود المفروضة على التجمهر في المناطق المفتوحة، وإلغاء الشارة الخضراء في الأماكن والمناطق الأقل عرضة لخطر تفشي وانتشار الفيروس.

كما تقرر إلغاء ضرورة ارتداء الكمامة في تجمع أكثر من 100 شخص في منطقة مفتوحة، مع بقاء إلزام ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، علما أن هذه القرارات بحاجة الى مصادقة الحكومة.

إلى ذلك، استأنفت وزارة الصحة مداولات اللجنة الوبائية بشأن قضية تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى جيل 11 عاما، حيث أغلقت المداولات أمام الجمهور، وذلك تحسبا من أي خطاب وتوجه عنيف من شأنه أن يطال أعضاء اللجنة، وبالتالي التأثير على سيرورة المداولات والقرار النهائي بشأن تطعيم الأطفال.

وأعرب رئيس اتحاد أطباء صحة الجمهور البروفيسور حغاي ليفين، عن آسفه لحجب مداولات اللجنة عن الجمهور، قائلا إن "المداولات المفتوحة من شأنها أن تعزز ثقة الجمهور بسير عملية اتخاذ القرارات". علما أن اللجنة عقدت يوم الخميس الماضي، جلسة تم نقل وقائعها في بث حي ومباشر للجمهور.