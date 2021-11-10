لندن: حوطوفيلي تضطر للفرار من ندوة إثر احتجاج مناصر للفلسطينيين

اضطرت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا، تسيبي حوطوفيلي، إلى مغادرة قاعة في كلية لندن للاقتصاد مساء أمس، الثلاثاء، بعد احتجاج طلاب وناشطين مناصرين للفلسطينيين من أجل منعها من المشاركة في ندوة.

وتجمع المحتجون خارج القاعة في الحرم الأكاديمي، وتم استدعاء الشرطة لحراسة مدخل القاعة، حسبما ذكرت صحيفة "تليغراف"، فيما أظهر مقطع فيديو إخراج حراس شخصيين حوطوفيلي من القاعة بشكل سريع ومغادرة سيارتها للمكان بسرعة.

هربت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا، تسيبي حوطوفيلي، من قاعة في كلية لندن للاقتصاد مساء أمس، الثلاثاء، بعد احتجاج طلاب وناشطين مناصرين للفلسطينيين من أجل منعها من المشاركة في ندوة.#protest #لندن #Palestine pic.twitter.com/BDz3hEUZML — موقع عرب 48 (@arab48website) November 10, 2021

وأفاد التقرير بأن المحتجين هتفوا ضد حوطوفيلي، "إخجلي" وإسرائيل "دولة إرهاب"، ورفع قسم من الناشطين الأعلام الفلسطينية.

وفي نهاية الشهر الماضي، تظاهر ناشطون يهود داعمون للقضية الفلسطينية خارج قاعة كانت حوطوفيلي تتحدث فيها في إطار ندوة نظمتها "الفيدرالية الصهيونية". ورفع المتظاهرون لافتات كُتب فيها "السفير عنصرية" و"لا شرعية لحوطوفيلي".

ودخل عدد من المحتجين إلى القاعة وقاطعوا أقوال حوطوفيلي، ووصفوها بأنها "عنصرية" و"مؤيدة المستوطنات غير القانونية"، قبل أن يخرجوهم الحراس من القاعة.

وعضو الكنيست السابقة حوطوفيلي هي من أشد المتطرفين في اليمين الإسرائيلي، وكررت إطلاق تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وعينها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، سفيرة في بريطانيا.