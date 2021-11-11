الصحة الإسرائيلية: تراجع حالات كورونا الخطيرة والفحوصات الموجبة 0.65%

انخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 146 مريضا، وعدد الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي إلى 102، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس.

وشُخصت إصابة 489 شخصا بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 75,409 فحصا لكورونا. وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.65%. وتوفي 6 مرضى بكورونا منذ صباح أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8136 منذ بداية الجائحة.

ويوجد حاليا 6390 مريضا بكورونا، يرقد 198 منهم في المستشفيات. وبلغت حصيلة المصابين بكورونا 1,336,027 شخصا منذ بداية الجائحة.

وتلقى 4,006,649 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى الجرعة الثانية 5,749,708 أشخاص، وتلقى الجرعة الأولى 6,253,450 شخصا.

وتُجري إسرائيل، اليوم، "تمرينا وطنيا سيختبر مدى الجهوزية على المستوى القُطري تمهيدا لتفش محتمل لسلالة فتاكة جديدة من فيروس كورونا"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وسيجرى التمرين على شكل "لعبة حرب" وأطلق عليه تسمية "تمرين أوميغا".

واعتبر بينيت أن "دولة إسرائيل في حالة رائعة. لقد انتصرنا على الموجة الرابعة ونوشك على الخروج من سلالة دلتا، لكن، وتزامنا مع ذلك، ننظر إلى المستقبل ونستعد لاستمرار المعركة".

وأضاف بينيت أنه "لا نغلق المنظومات الإدارية ولا نفكك قوام القوات التي عملت على مواجهة الفيروس، وإنما بالعكس - نواصل إجراء التدريبات ووضع التحديات الجديدة أمام أنفسنا. بينما يشهد العالم استفحال أوضاع الكورونا باستمرار، تتمتع إسرائيل بالأمان وبالحماية. ولكي نحافظ على ذلك، وعلى مجرى الحياة الطبيعية، علينا جس النبض باستمرار والاستعداد لحدوث جميع السيناريوهات".