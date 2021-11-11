توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الخميس، إنّ إسرائيل "تعمل بصمت" على خفض التوتر مع تركيا في أعقاب اعتقالها زوجين إسرائيليين مؤخرًا تصوّرا قرب قصر يسكنه الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، في إسطنبول.

وتقدّر إسرائيل أنّ السلطات التركية سترّحل الإسرائيليين "أسرع قدر الإمكان، وربّما الجمعة".

ويعرض الإسرائيليان غدًا أمام محكمة في إسطنبول.

وفي وقت سابق، الخميس، نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل أولية تشير إلى أن الزوجة صوّرت أحد القصور الرئاسية، خلال تواجدها في رحلة بحرية سياحية، وأرسلت الصور إلى مجموعة عائلية في تطبيق واتسآب، لكنها لم تكن تعلم أن تصوير القصر ممنوع.

ونقلت القناة 12 عن شقيقة الزوجة قولها إنه "علمنا أنه يفترض أن يعودا يوم الثلاثاء وفجأة اختفيا، ونحن قلقون جدا".

وأضافت القناة أن الزوجين من سكان مستوطنة "موديعين" شمالي القدس المحتلة ويعملان سائقين في شركة الحافلات "إيغد"، وسافرا إلى تركيا في إجازة عيد ميلاد أحدهما، وكان من المقرر أن يعودا إلى إسرائيل الثلاثاء. وأثار عدم عودتهما قلق أفراد العائلة.

وبعد استيضاح الأمر، تبين للعائلة أنهما اعتقلا بعد أن صورت الزوجة قصر إردوغان، وبعثت الصور إلى مجموعة العائلة في واتسآب، وكتبت "كم هو جميل المنزل".

وقالت شقيقة الزوجة أن "شقيقتي ليست مرتبطة بأي جهاز استخبارات. ونأمل كثيرا أن يفرجوا عنهما في أقرب وقت ممكن. وطلبوا منا عدم التحدث عن هذا الأمر. وكنا متأكدين من أنه سيطلق سراحهما بسرعة، لكن لا يمكننا السكوت الآن. ونحن قلقون على شقيقتي وصهري".