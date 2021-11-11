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ساعر سيطرح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة الأحد المقبل

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 11:44

ساعر سيطرح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة الأحد المقبل
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الخميس، أن مشروع قانون تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة لثماني سنوات سيُطرح خلال الاجتماع القريب للجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.

ويشار إلى أن القانون لا يسري بأثر رجعي، ما يعني أنه ستكون هناك إمكانية لعودة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى رئاسة الحكومة ولمدة ثماني سنوات أيضا.

ووفقا لمشروع القانون، الذي استعرضه ساعر بداية الشهر الماضي، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.

كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا لمشروع القانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.

كما أن ولاية "رئيس الحكومة البديل" لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.

ورحب وزير الخارجية و"رئيس الحكومة البديل"، يائير لبيد، بإعلان ساعر وتعهد بدفع مشروع القانون قدما.

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#رئيس الحكومة الإسرائيلي
#اللجنة الوزارية للتشريع
#غدعون ساعر
#بنيامين نتنياهو

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