بئر السبع: مقتل رجل بانفجار قنبلة بيده

قُتل رجل (30 عاما) بانفجار قنبلة كانت بيده في مدينة بئر السبع قبيل فجر اليوم، الجمعة. وحاول طاقم من خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" إجراء عملية إنعاش له، دون أن ينجح في ذلك وأعلن عن وفاة الرجل.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا من أجل استيضاح خلفية وظروف هذه الواقعة.

وأفاد المضمد أدير بيتان بأنه "أسكن بالجوار، وبعد أن سمعت صوت انفجار قوي هرعت مسرعا إلى المكان، وشاهدت رجلا في الثلاثين من عمره تقريبا ممددا وفاقد الوعي، وعانى من إصابات في أنحاء مختلفة من جسده، ومنحنا علاجا طبيا له وقمنا بعملية متواصلة لإنعاشه، لكن اضطررنا في نهاية الأمر إلى الإعلان عن وفاته".

ويوم الاربعاء من الأسبوع الماضي، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط.

وتظاهر العشرات في بئر السبع، الشهر الماضي، احتجاجا على الجريمة والعنف المنتشر في منطقة جنوب البلاد، تحت شعار "النقب ينزف: احتجاج المواطنين"، ودعوا إلى إعادة الأمن الشخصي إلى المنطقة. وأشارت معطيات إلى أن ربع جرائم العنف في البلاد تحدث في منطقة الجنوب، وأنه تم فتح تحقيقات ضد جرائم كهذه في منطقة الجنوب أكثر من أي منطقة أخرى.